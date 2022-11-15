36-летний хорват с украинским сердцем стал исполняющим обязанности главного тренера петровцев, сообщает официальный сайт клуба .

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Бартулович уже провел первую тренировку во главе команды. На должности он заменил Сергея Лавриненко, которого уволили совсем недавно. Ранее Младен входил в его тренерский штаб.

Последние два года легионер провел также в Ингульце – в статусе футболиста. Впереди у петровцев непростой экзамен – встреча с Динамо 17 ноября, на которую Бартулович настраивает подопечных серьезно.

"Надо поднимать голову. Разберем предыдущую игру, забудем ее и будем готовиться к матчу с Динамо. Есть время восстановиться, есть время подготовиться, есть время зализать раны. Дадим бой Динамо! Нечего бояться! Будем выходить и играть", – заявил новоиспеченный тренер в разговоре с игроками.