Программу дня в Украине открывало аграрное дерби Кировоградщины – Ингулец принимал Александрию. Матч был важен для обеих команд, ведь петровцы имели отрыв от зоны вылета всего в четыре очка, а александрийцам столько же не хватало до зоны еврокубков. Последняя встреча этих коллективов в чемпионате завершилась со счетом 4:3, поэтому сегодня можно было надеяться на что-то интересное.

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К сожалению, у футболистов на это было свое мнение. За первые 35 минут команды провели всего по одному заблокированному удару, причем Дубра при блокировании еще и получил серьезное повреждение. Каспарс уже на 24-й минуте вынужден был заменить Бабогло. Темп матча оставался невысоким, но наличие болельщиков на трибунах несколько спасало впечатление.

Ближе к перерыву Ингулец начал создавать хоть какие-то моменты. Так, на 38-й минуте неплохой шанс открыть счет получил Ситчинава. Его подарил Панькив, который выбросил мяч рукой прямо в спину Лучкевича – Козак подхватил отскок и запустил диагональ на левый край штрафной под удар грузину, однако его выстрел в касание улетел в небо. На 40-й из-за пределов штрафной слабо пробил Бартулович (точно в руки Панькиву), а на 42-й Ситчинава завалился внутри штрафной и попросил пенальти. К сожалению для хозяев, выпросить его не удалось.

Гости могли забить на 44-й, когда Ситалу дали нанести удар с линии штрафной. Артем не попал в левый нижний угол, а в компенсированное время Александрию наказали за расточительность. Ингулец заработал стандарт, Гречишкин выбил подачу на фланг, а Ковалев, подхватив отскок, подал на дальнюю штангу – Ситчинава же замкнул головой. 1:0 ! Повторы показали, что офсайда не было.

Второй тайм проходил в аналогичном русле. За первые 30 минут футболисты создали всего три "момента": Калюжный на 50-й выстрелил с дистанции мимо,Ситало на 57-й головой пробил крайне неудачно, а на 73-й Коваленко нанес удар с левого края штрафной – мяч вылетел в аут. Зато хватало фолов. Тот же Коваленко успел получить желтую карточку в течении 15 секунд после выхода на замену, а всего за этот период арбитр показал четыре предупреждения. Три из них получили петровцы.

В последней трети тайма ситуация особо не изменилась. Коваленко пробил с дальнего расстояния мимо на 74-й минуте, Новиков пробил в Малыша с правого угла вратарской на 76-й, а на 82-й удар Третьякова с левого края штрафной отправил мяч в небо. На 86-й новичок Ингульца – Васин, даже попытался забить с центра поля, но получилось очень неточно. Лучшую возможность забить гол уже в компенсированное время потерял Гордиенко, который метров с 16-ти пробил в касание в левый нижний угол – сфера прокатилась рядом со стойкой!

В конце концов, финальный свисток зафиксировал вторую подряд победу Ингульца. Теперь в активе петровцев три победы в УПЛ и 19 очков в турнирной таблице, в результате чего новичок чемпионата поднялся на деаятую позицию. Александрия идёт седьмой с 26 зачётными баллами в активе.

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