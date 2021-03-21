Програму дня в Україні відкривало аграрне дербі Кіровоградщини – Інгулець приймав Олександрію. Матч був важливим для обох команд, адже петровці мали відрив від зони вильоту всього в чотири очки, а олександрійцям стільки ж не вистачало до зони єврокубків. Остання зустріч цих колективів у чемпіонаті завершилась з рахунком 4:3, тож сьогодні можна було сподіватись на щось цікаве.

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На жаль, у футболістів на це була своя думка. За перші 35 хвилин команди провели всього по одному заблокованому удару, причому Дубра при блокуванні ще й отримав серйозне пошкодження. Каспарса вже на 24-й хвилині змушений був замінити Бабогло. Темп матчу залишався невисоким, але наявність вболівальників на трибунах дещо рятувала враження.

Ближче до перерви Інгулець почав створювати хоч якісь моменти. Так, на 38-й хвилині непоганий шанс відкрити рахунок отримав Сітчінава. Її подарував Паньків, який викинув м'яч рукою прямо в спину Лучкевичу – Козак підхопив відскок і запустив діагональ на лівий край штрафного під удар грузину, однак його постріл у дотик полетів у небо. На 40-й з-за меж карного майданчика слабенько пробив Бартуловіч (точно в руки Паньківу), а на 42-й Сітчінава завалився всередині й попросив пенальті. На жаль для господарів, випросити його не вдалося.

Гості могли забити на 44-й, коли Сіталу дали завдати удару з лінії штрафного. Артем не влучив у лівий нижній кут, а у компенсований час Олександрію покарали за марнотратство. Інгулець заробив стандарт, Гречишкін вибив подачу на фланг, а Ковальов, підхопивши відскок, подав на дальню стійку – Сітчінава ж замкнув головою. 1:0! Повтори показали, що офсайду не було.

Другий тайм проходив у аналогічному руслі. За перші 30 хвилин футболісти створили всього три "моменти": Калюжний на 50-й вистрілив з дистанції повз ворота, Сітало на 57-й головою пробив вкрай невдало, а на 73-й Коваленко завдав удару з лівого краю штрафного – м'яч вилетів в аут. Натомість, вистачало фолів – той же Коваленко встиг отримати жовту картку вже за 15 секунд після виходу на заміну, а всього за цей період арбітр показав чотири попередження. Три з них отримали петровці.

В останній третині тайму ситуація особливо не змінилася. Коваленко пробив з дальньої відстані повз ворота на 74-й хвилині, Новіков пробив у Малиша з правого кута воротарського на 76-й, а на 82-й удар Третьякова з лівого краю штрафного спрямував м'яч у небо. На 86-й новачок Інгульця – Васін, навіть спробував забити з центру поля, але вийшло дуже неточно. Найкращу можливість забити гол вже у компенсований час втратив Гордієнко, який метрів з 16-ти пробив у дотик в лівий нижній кут – сфера прокотилася поруч зі стійкою!

Зрештою, фінальний свисток зафіксував другу поспіль перемогу Інгульця. Тепер в активі петровців три звитяги в УПЛ і 19 очок у турнірній таблиці, внаслідок чого новачок чемпіонату піднявся аж на дев'яту позицію. Олександрія з 26 заліковими балами йде сьомою.

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