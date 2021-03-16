34-летний хорват реализовал пенальти в ворота Миная. Это был 12-й точный удар с отметки для Бартуловича, который вышел на 3 место в списке лучших пенальтистов-легионеров чемпионатов Украины, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Впереди только экс-игрок Динамо Диого Ринкон (14 мячей) и Васил Гигиадзе (27 голов). А вот позади остались легендарный игрок Шахтера Жадсон и нынешний форвард "горняков" Жуниор Мораес – у обоих по 11 точных выстрелов. Правда, последний с марта 2019-му выступает как украинец.

К слову, в текущем сезоне Младен Бартулович провел за Ингулец 15 матчей, в которых отличился 6 голами. Его команда после 18-ти туров расположилась на 11 строчке УПЛ.

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Топ легионеров, которые чаще всего забивали с отметки в чемпионатах Украины: