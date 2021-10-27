"Вересу не хватило забитого гола в первом тайме. Я поблагодарил футболистов. Они провели хороший матч. Мы уступили по результату, но не по игре. Верес сделал больше ошибок в защите и позволил легко забить первый гол. Во втором тайме пытались идти вперед, но второй гол и удаление закрыли эту игру.

Верес – Ворскла – 1:3 – видео голов и обзор матча

Мы планировали выпустить Шестакова в стартовом составе, но у него напухло колено, и мы решили его поберечь. У нас были кадровые потери. Из-за предупреждения пропускали игру и Кучеров, и Гитчев. Пасич травмирован и остался на замене. И Клец выбыл. У нас не было реально кого выпустить.

А еще у меня есть вопрос к УПЛ или ТК Футбол. Почему Ворскла следующую игру играет в понедельник, а мы в субботу? Верес имеет два дня на подготовку, а другие команды почему-то играют в понедельник. Я понимаю, что идут накладки телевидения, но должно быть правильное распределение потому, что не может быть, что у Ворсклы пять дней на подготовку, а мы завтра уже уезжаем. Все должны быть в равных условиях", – сказал Вирт в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, Верес в матче 1/8 финала Кубка Украины на собственном поле уступил Ворскле (1:3) и вылетел из дальнейшего розыгрыша турнира.

Ворскла вышла в четвертьфинал Кубка Украины, уверенно обыграв Верес на выезде