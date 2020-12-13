"Горняки" могут набрать очередные три очка в чемпионате даже не выходя на поле.

Проведение поединка 13-го тура чемпионата Украины между Ингульцом и Шахтером оказалось на грани срыва.

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Главная причина – неготовность футбольного поля, сообщает издание FootBoom.

Напомним, в первой части сезона команда из Петрово принимает своих соперников на кропивницком стадионе "Зирка". Соответствующие службы арены не обеспечили своевременное включение подогрева, а также не провели подготовительные работы – поле даже не было накрыто пленкой. Учитывая то, что в последние дни температура опустилась ниже нуля и выпали осадки, травяное покрытие оказалось в катастрофическом состоянии, превратившись в каток.

Ингулец мог предусмотреть перенос игры на другую арену, однако представители клуба с Петрово не обсуждали запасного варианта с Шахтером. Если игра не состоится по вине принимающей стороны, команде Сергея Лавриненко может угрожать техническое поражение.

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