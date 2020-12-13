Вот и подходит к концу украинский футбольный 2020-й. Сегодня – его последний день. Для Шахтера он может стать праздничным, ведь "горнякам" выпал шанс приблизиться к первой позиции в таблице на минимальное расстояние – для этого лишь нужно победить Ингулец. Что может быть проще? Впрочем, игроки Динамо вчера думали так же, а у лидеров Шахтера с настроем на матчи УПЛ проблемы всегда были большими. Особенно после Лиги чемпионов – а тем более после успешных поединков в этом турнире. После 0:0 с Интером в Милане и прорыва в ЛЕ переключиться на Кропивницкий и Ингулец непросто даже болельщикам.

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У дончан уже было достаточно провалов там, где все ожидали триумфа. Ещё до еврокубков они чудом избежали поражения от Руха, а после 2:3 с Реалом "горняки" расписали мировую с Ворсклой, играя в большинстве. Словом, Луишу Каштру сегодня необходимо провести очень серьёзный разговор с подопечными. Если его просьбы дойдут до футболистов, то Ингульцу не позавидуешь – Шахтер не проиграл ни одного матча в УПЛ и является лидером по количеству голов (в т. ч. и ожидаемых). Да, у "оранжево-чёрных" были тяжелые матчи с аутсайдерами и ничья с Александрией, но вряд ли кому-то необходимо доказывать огромное преимущество в силе Шахтера над дебютантом. И сегодня у чемпиона права на осечку нет.

Ингулец первую победу в УПЛ одержал в конце ноября, прибив коронавирусный Олимпик. Команда Сергея Лавриненко сразу же могла и вторую победу оформить, однако лайнсмен украл максимально чистый гол в поединке со Львовом. Впрочем, при таких цифрах количество выигранных матчей не так важно – показательны восемь ничьих (лидер чемпионата) и всего три поражения в дебютном сезоне в элите (от Динамо при 10 контратаках и двух отмененных голах, от Ворсклы аж во втором туре и Александрии со счётом 3:4). Петровцы страшно неуступчивые. Нельзя вспомнить ни одного тура, в котором бы этот коллектив провалился.

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Очевидно, что к поединку с Шахтером этот коллектив подходит в статусе андердога с призрачными надеждами на очки, однако шансы есть даже тогда, когда их нет. Доказано Рухом – да и тем же Шахтером в ЛЧ. "Горняки" сейчас очень уставшие, на УПЛ им настроиться трудно, а петровцы могут предложить им максимально высокую интенсивность единоборств, контратаки и хорошие стандарты (последнее дончане не любят особенно сильно). Если к этому набору добавится фарт, то вполне можно создать сенсацию.

Кадровая ситуация

Травмированные: Коноплянка, Исмаили, Корниенко, Мораес, Фернандо, Витао (Шахтер)

Вне заявки: Кривцов, Тайсон, Вакула, Грицай (Шахтер)

Дисквалифицированы: Балан (Ингулец)

Ориентировочные составы на матч Ингулец – Шахтер

Ингулец: Крынский – Фатеев, Семенко, Павлов, Синегуб – Запорожец, Кучеренко – Бартулович, Лупашко, Мкомола – Ситчинава

Шахтер: Пятов – Болбат, Бондарь, Матвиенко, Сиприано – Степаненко, Майкон – Тете, Коваленко, Соломон – Дентиньо

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Каким бы привлекательным не был Ингулец, все мы понимаем – расписывание его преимуществ на фоне минусов Шахтера является лишь методом создания напускной интриги, ведь в реальности шансы на успех у петровцев минимальны. Да, Колос вчера создал сенсацию в матче с Динамо, а Шахтер уже неоднократно терял очки там, где не имел права, но это футбол – гранды тут иногда теряют очки. Только на это и может рассчитывать дебютант.

Готовность Ингульца цепляться за очки с двумя лидерами продемонстрировал матч против Динамо – подопечные Сергея Лавриненко провели безумное количество контрвыпадов, выдали шикарную статистику и дважды забили из офсайда, но практически по всем аспектам они всё равно проиграли киевлянам – а на табло горели "0:2". У петровцев есть игровая структура и характер настоящих мужиков, но им критически не хватает класса. Именно поэтому можно прогнозировать победу Шахтера.

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