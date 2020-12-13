"Гірники" можуть набрати чергові три очки у чемпіонаті навіть не виходячи на поле.

Проведення поєдинку 13-го туру чемпіонату України між Інгульцем і Шахтарем опинилося на межі зриву.

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Головна причина – неготовність футбольного поля, повідомляє видання FootBoom.

Нагадаємо, у першій частині сезону команда з Петрова приймає своїх суперників на кропивницькому стадіоні Зірка. Відповідні служби арени не забезпечили своєчасне включення підігріву, а також не провели підготовчі роботи – поле навіть не було накрите плівкою. З огляду на те, що в останні дні температура опустилася нижче нуля і були опади, трав'яне покриття опинилося у катастрофічному стані, перетворившись на ковзанку.

Інгулець міг передбачити перенесення гри на іншу арену, однак представники клубу з Петрова не обговорювали запасного варіанту з Шахтарем. Якщо гра не відбудеться з вини господарів, команді Сергія Лавриненка може загрожувати технічна поразка.

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