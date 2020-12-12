Донецкий Шахтер продолжает подготовку к последнему поединку УПЛ в 2020 году.

Шахтер уже завтра, 13 декабря, будет играть против Ингульца, начало в 14:00. До встречи "горняки" готовились тщательно, проведя тренировку в Киеве. Позже команда чартерным рейсом прилетела в Кропивницкий.

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Правда, Луиш Каштру не взял с собой многих игроков – после травм восстанавливаются Исмаили, Малышев, Корниенко, Коноплянка, Мораес и Фернандо. А вот вне заявки остались Гриценко, Кривцов, Тайсон и Вакула.

К слову, перед поединком 13-го тура Шахтер расположился вторым, отставая от Динамо на 4 пункта. Ингулец идет десятым.

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