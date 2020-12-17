"Динамо при Луческу изменилось в лучшую сторону и стало играть немного в другой футбол – более дисциплинированный, с другой тактической схемой, в этот период раскрылись некоторые молодые талантливые игроки. В предыдущие сезоны отставание Динамо от Шахтера до Нового года было уже достаточно солидным, и все понимали, что судьба чемпионства практически решена. Сейчас понятно, что Шахтеру придется очень непросто.

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Шахтер дышит в спину киевскому Динамо – такого давно не было. Вроде "горняки" и не очень-то отстали от "бело-синих", но главное – пропустили вперед главного конкурента. Это не случайно. Сказалась усталость сборников Шахтера, сказалась заболеваемость коронавирусом. Шахтер был одним из первых, кто пострадал от COVID-19. Динамо пыталось избежать этой участи, но не получилось, и тут у всех молодежь нашлась... При Луческу в составе "бело-синих" человек пять-шесть по-другому заиграло. Больше стало конкуренции, тем интереснее будет дальше", – резюмировал Бакалов в комментарии Команда№1.

Напомним, Динамо на зимнюю паузу ушло лидером с 30 очками. У Шахтера на 4 пункта меньше, но есть игра в запасе.

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