Ингулец аргументировал свои решения, которые привели к отмене матча 13 тура УПЛ против Шахтера.

Новичок УПЛ на запрос КДК направил объяснение, почему стадион Зирка оказался не готов к поединку. Об этом Meta-ratings сообщил директор клуба Евгений Мороз.

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Матч Ингулец – Шахтер должен был состояться 13 декабря, однако делегат УПЛ отменил встречу из-за неудовлетворительного состояния газона. Как оказалось, хозяева не включали подогрев в течение нескольких дней, поэтому поле стало слишком твердым и травмоопасным.

Добавим, что рассмотрение дела по отмененному матчу запланировано на завтра – 17 декабря.

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