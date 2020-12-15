"Я очень хотел, чтобы эта игра состоялась. Но понимаю, что сейчас по всем регламентным нормам Шахтер может настаивать на том, чтобы Ингульцу засчитали поражение 0:3.

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Почему? Потому что, когда команда допускается к сезону, чтобы пройти аттестацию, она предоставляет свой основной стадион. И там есть одно условие, уже несколько лет: на стадионе должен был подогрев. И не просто быть, а быть работающим.

В ситуации, в которой оказался Ингулец, подогрев нужно было включить за два дня до игры. Цена вопроса – триста тысяч гривен расходов на электроэнергию. Почему они это не сделали? Сэкономили или, возможно, по другим причинам? Возможно, думали, что погода исправится. Подобная ситуация произошла перед матчем Заря – СК Днепр-1, когда поле стадиона также было твердое, как бетон. Почему там было можно, а тут – нельзя, вопрос к делегату матча.

Даже если представить себе, что Шахтер вдруг пожелает сыграть этот матч, это станет не очень хорошим прецедентом для других команд. Кроме того, все будут в неравных условиях: кто-то смог договориться, а кто-то нет. Ненадлежащая подготовка поля это – 0:3", – сказал Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

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