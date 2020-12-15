"Это может стать прецедентом для других команд": Цыганык призвал засчитать Ингульцу поражение в матче с Шахтером
Известный журналист Игорь Цыганык объяснил, почему выступает за жесткий приговор команде из Петрово.
"Я очень хотел, чтобы эта игра состоялась. Но понимаю, что сейчас по всем регламентным нормам Шахтер может настаивать на том, чтобы Ингульцу засчитали поражение 0:3.
Ингулец – Шахтер: стало известно, когда КДК УАФ рассмотрит дело скандального матча
Почему? Потому что, когда команда допускается к сезону, чтобы пройти аттестацию, она предоставляет свой основной стадион. И там есть одно условие, уже несколько лет: на стадионе должен был подогрев. И не просто быть, а быть работающим.
В ситуации, в которой оказался Ингулец, подогрев нужно было включить за два дня до игры. Цена вопроса – триста тысяч гривен расходов на электроэнергию. Почему они это не сделали? Сэкономили или, возможно, по другим причинам? Возможно, думали, что погода исправится. Подобная ситуация произошла перед матчем Заря – СК Днепр-1, когда поле стадиона также было твердое, как бетон. Почему там было можно, а тут – нельзя, вопрос к делегату матча.
Даже если представить себе, что Шахтер вдруг пожелает сыграть этот матч, это станет не очень хорошим прецедентом для других команд. Кроме того, все будут в неравных условиях: кто-то смог договориться, а кто-то нет. Ненадлежащая подготовка поля это – 0:3", – сказал Цыганык в программе "Цыганык LIVE".
Наші за кордоном: Маліновський повернувся супер-голом, Яремчук знову забив і пригоди екс-голкіперів Динамо