Інгулець аргументував свої рішення, які призвели до скасування матчу 13 туру УПЛ проти Шахтаря.

Новачок УПЛ на запит КДК надіслав пояснення, чому стадіон Зірка виявився не готовим до поєдинку. Про це Meta-ratings повідомив директор клубу Євген Мороз.

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Матч Інгулець – Шахтар повинен був відбутися 13 грудня, проте делегат УПЛ скасував зустріч через незадовільний стан газону. Як виявилося, господарі не вмикали підігрів упродовж кількох днів, тому поле стало надто твердим і травмонебезпечним.

Додамо, що розгляд справи щодо скасованого матчу запланований на завтра – 17 грудня.

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