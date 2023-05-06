"Прошу вашого роз'яснення щодо ситуації, яка склалась стосовно матчу 26-го туру Інгулець – Шахтар, який має відбутись 13 травня 2023 року. Цей матч мав відбутись на стадіоні "Інгулець" у смт. Петрове, який сертифікований УАФ для проведення матчів Прем'єр-ліги у сезоні 2022/23. Водночас, мені стало відомо, що проведення цієї зустрічі планується у Львові на стадіоні Арена Львів.

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За моєю інформацією, ініціатором переносу матчу до Львова є ФК Шахтар. Донецький клуб бере на себе всі витрати щодо переїзду та перебування ФК Інгулець у Львові. Прошу роз'яснити, чи не може така ситуація бути спробою маніпулювання результатом матчу Інгулець – Шахтар, адже донецький клуб отримає певну перевагу, проводячи матч у місті, яке є базовим для клубу в поточному сезоні і на стадіоні, який заявлений, як домашня арена ФК Шахтар у сезоні 2022/23.

Також прошу вас допомогти отримати роз'яснення від УЄФА стосовно цієї ситуації. Нагадую, що в чемпіонаті України поточного сезону точиться запекла боротьба за чемпіонське звання. На мій погляд, спроба ФК Шахтар, який є одним з претендентів на 1 місце в УПЛ, отримати певні переваги, зменшуючи кількість власних переїздів Україною, не відповідає принципам фейр-плей", – йдеться у зверненні Циганика до Комітету етики та чесної гри УАФ.

Нагадаємо, матч 26-го туру Інгулець – Шахтар перенесли на Арену Львів, хоча мали проводити на стадіоні Інгульця в Петровому. Раніше інший претендент на золото, СК Дніпро-1, мав намір перенести гру з Інгульцем в Ужгород, але отримав відмову від клубу з Петрового.

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