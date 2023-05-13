Александр Поворознюк мечтает привезти в Петрово мадридский Реал, а вот "горняки" ему совсем не интересны. Домашний матч с Шахтером договорились провести на Арене Львов – хотя на холмы вокруг стадиона в Петрово ходят весьма колоритные болельщики, которые бы не отказались посмотреть на гранда.

Загвоздка заключается в том, что "горняки" оплатят "казакам" дорогу и проживание. Конечно же, после этого заговорили о стимулировании или даже о подкупе Ингульца со стороны дончан. "Папа" же объясняет причину такого решения оригинально – автобус надо везти во Львов, чтобы там ему починили коробку передач.

Шахтеру критически необходимо выиграть этот матч, ведь нельзя подпускать СК Днепр-1. Турнирная дистанция между командами сократилась до двух зачетных баллов, а ничья "оранжево-черных" при параллельной победе днепровцев завершится потерей первого места. "Спортклубовцы" при равенстве очков будут иметь преимущество по личным встречам.

Между тем, последние поединки подопечных Игора Йовичевича разочаровывали болельщиков Шахтера. Команда демонстрировала значительные проблемы при позиционном наступлении – у "горняков" возникало очень мало моментов с игры. Некоторое время это удавалось компенсировать классом, стандартами и дальними ударами, однако с Александрией в предыдущем туре номер уже не прошел (1:1).

Казалось бы, для выноса Ингульца должно хватить и такого футбола. Впрочем, не стоит забывать, как петровцы победили Динамо – прежде всего, подопечные Сергея Ковальца шикарно подготовились к атаке киевлян, ничего не позволив у собственных ворот. Небольшое количество моментов с "казаками" создал и Кривбасс, а у Александрии их вообще не возникало. Ничего до перерыва не создал и СК Днепр-1.

Ингулец – довольно неудобный и дисциплинированный коллектив. К нему следует отнестись с уважением. Тем не менее, этого футбола не хватает даже для нормального отрыва от зоны переходных матчей (сейчас он составляет три очка). Не хватает ни стабильности, ни класса, что и неудивительно. Сергей Ковалец вместе с помощниками выжимает максимум из скромного подбора исполнителей.

Кадровая ситуация

Травмированы: Ченбай – Петряк, Ризнык (тренировались индивидуально)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Ингулец – Шахтер

Ингулец: Билык – Кучеренко, Ковалев, Поспелов – Нагиев, Кухарук, Клименко, Смоляков – Запорожец, Козыренко – Резепов

Шахтер: Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Судаков, Крыськив – Келси

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Ингулец неплохо разрушает игру оппонентов, поэтому ожидать разгрома не стоит. Тем более, что Шахтер уже давно этого не делал. Впрочем, силы слишком неравны. Показательным был поединок с СК Днепр-1, в котором индивидуальный класс нескольких исполнителей уничтожил всю структуру петровцев.

У дончан топ-исполнителей еще больше. Хотя зачем мы объясняем преимущества Шахтера над Ингульцом? Если подопечные Игора Йовичевича не смогут набрать три очка сегодня, то лучше отдать золотые медали Довбыку досрочно.