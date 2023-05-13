За пять туров до конца сезона Динамо находится в непростом турнирном положении, держась на четвертой позиции. До третьей, на которой засела Заря, не хватает пяти очков, поэтому надо ожидать двух серьезных осечек луганчан – что не так уж и нереально. Впрочем, надо и самому не ошибаться.

Между тем, соперник у киевлян сегодня непростой. Черноморец совсем не соответствует своему статусу борца за выживание, демонстрируя чрезвычайно интересный футбол. Подопечные Романа Григорчука и осенью прессинговали, но теперь к агрессивному давлению на чужой трети добавился стабильный состав, который позволил отточить короткие розыгрыши. Они помогают как при выходе из-под давления, так и в атакующих действиях.

"Моряки" играют в смелый футбол даже против лидеров. Они прессинговали Зарю и СК Днепр-1 один в один по всему полю, да и Шахтеру было непросто в Одессе – собственно, там "горняки" победить и не смогли. С созданием моментов и реализацией ту тоже все в порядке: Черноморцу в апреле удалось забить по три гола в ворота Кривбасса и Колоса – а это одни из лучших оборон УПЛ.

Словом, одесситы очень опасны для нынешнего Динамо. Впрочем, команда Романа Григорчука страдает от нехватки класса для такого футбола. При всех стараниях, "моряки" допускают слишком много ошибок, что вылилось в поражения от Зари и СК Днепра-1 – и плохой арбитраж вряд ли служит оправданием. Кроме того, футбол Черноморца качественно заруинила Ворскла, которая стилистически чем-то похожа.

Полтавчане привезли победу из Одессы, агрессивно прессингуя и качественно играя по линиям передач на чужой половине. Как показал недавний поединок Динамо против ворсклян, киевляне тоже умеют так – но недолго. Вообще, с Александром Шовковским "бело-синие" имеют свойство включаться только после перерыва, независимо от силы соперника.

Игра киевлян оставляет кучу шансов середнякам. Во-первых, у них нет нормального позиционного футбола. Темп передач и продолжительность владений в Динамо высокие – но не хватает понимания, как распоряжаться мячом, куда его продвигать, какие позиции занимать, как открываться и тому подобное. Это все появляется эпизодически.

Во-вторых, "бело-синим" трудно под прессингом. Центрбеки в таких условиях теряются и выкатывают множество передач назад, а Нещерет своими выносами лупит по аутам. И это еще в лучшем случае – защитная линия киевлян допускает очень много ошибок. А Черноморец ставит все на прессинг, создает много моментов и имеет хорошую реализацию...

Тем не менее, Динамо в четырех последних турах удалось отобрать очки у Шахтера, а также победить Ворсклу, Кривбасс и Металлист. Это стало возможным благодаря высокой интенсивности игры на мяче и без него – такой темп очень тяжело выдержать любому коллективу из УПЛ. Кроме того, в последнее время разбегались вингеры, благодаря чему появилась неплохая контригра.

Ну и класс исполнителей делает свое дело. Достаточно посмотреть на перемещения и передачи Сидорчука в поединке с Ворсклой, чтобы понять этот факт. Или на Ваната с его десятком голов в сезоне. Или на Буяльского с его открываниями. Довольно перспективно выглядят и легионеры.

Именно поэтому Динамо остается в погоне за медалями и именно поэтому букмекеры ставят на победу киевлян. Впрочем, есть еще один важный фактор в пользу "бело-синих" – Черноморец понес колоссальные кадровые потери. Готова ли система Романа Григорчука справиться с грандом без нескольких лидеров? Сегодня и узнаем.

Кадровая ситуация

Травмированные: -

Дисквалифицированы: Авагимян, Брагару, Васильев – Попов, Тымчик

Ориентировочные составы на матч Динамо – Черноморец

Динамо: Нещерет – Караваев, Сирота, Дячук, Дубинчак – Сидорчук, Андриевский – Бенито, Буяльский, Кабаев – Ванат

Черноморец: Непогодов – Путря, Салюк, Гучек, Ермаков – Политыло, Демченко – Бадибанга, Кузык, Алефиренко – Штогрин

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Если бы Черноморец выступал основным составом, то можно было бы рискнуть, поставив на ничью. Матч с Ворсклой показал, насколько тяжело киевлянам под прессингом и насколько уязвима их оборона. Без вингера Брагару, опорника Васильева и форварда Авагимяна эффективность давления "моряков" существенно просядет – это станет слишком рискованной идеей.

А просто отбороняться с Гучеком и Ермаковым одесситы тоже не способны, что доказал поединок против Зари. Да и футбол Динамо из расписания списывать не стоит – киевляне, при всех проблемах, демонстрируют способность адаптироваться и использовать немногочисленные шансы у чужих ворот. Плюс, они значительно мощнее кадрово.

Учитывая вышеупомянутые факторы, мы поставим на победу команды Александра Шовковского. Хотя сегодня хозяевам будет тяжело – "морякам" не хватает футболистов, но качественно поставленная система игры остается при них.