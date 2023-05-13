Олександр Поворознюк мріє привезти у Петрове мадридський Реал, а от "гірники" йому зовсім не цікаві. Домашній матч з Шахтарем домовилися провести на Арені Львів – хоча на пагорби навколо стадіону в Петровому ходять вельми колоритні вболівальники, які б не відмовились подивитись на гранда.

Заковика полягає в тому, що "гірники" оплатять "козакам" дорогу й проживання. Звісно ж, після цього заговорили про стимулювання або навіть про підкуп Інгульця з боку донеччан. "Папа" ж пояснює причину такого рішення оригінально – автобус треба везти до Львова, аби там йому полагодили коробку передач.

Динамо – Чорноморець: анонс матчу УПЛ

Шахтарю критично необхідно виграти цей матч, адже не можна підпускати СК Дніпро-1. Турнірна дистанція між командами скоротилась до двох залікових балів, а нічия "помаранчево-чорних" при паралельній перемозі дніпровців завершиться втратою першого місця. "Спортклубівці" за рівності очок матимуть перевагу за особистими зустрічами.

Між тим, останні поєдинки підопічних Ігора Йовічевіча розчаровували вболівальників Шахтаря. Команда демонструвала значні проблеми при позиційному наступі – у "гірників" виникало дуже мало моментів з гри. Деякий час це вдавалося компенсувати класом, стандартами та дальніми ударами, однак з Олександрією у попередньому турі номер вже не пройшов (1:1).

Здавалося б, для виносу Інгульця має вистачити і такого футболу. Втім, варто не забувати, як петровці перемогли Динамо – перш за все, підопічні Сергія Ковальця шикарно підготувались до атаки киян, нічого не дозволивши біля власних воріт. Невелику кількість моментів з "козаками" створив і Кривбас, а у Олександрії їх взагалі не виникало. Нічого до перерви не створив і СК Дніпро-1.

Інгулець – доволі незручний і дисциплінований колектив. До нього слід поставитись з повагою. Тим не менш, цього футболу не вистачає навіть для нормального відриву від зони перехідних матчів (нині він становить три очки). Не вистачає ні стабільності, ні класу, що й не дивно. Сергій Ковалець разом з помічниками витискає максимум зі скромного підбору виконавців.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ченбай – Петряк, Різник (тренувались індивідуально)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Шахтар

Інгулець: Білик – Кучеренко, Ковальов, Поспєлов – Нагієв, Кухарук, Клименко, Смоляков – Запорожець, Козиренко – Резепов

Шахтар: Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Судаков, Криськів – Келсі

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Інгулець непогано руйнує гру опонентів, тож очікувати на розгром не варто. Тим паче, що Шахтар вже давно цього не робив. Втім, сили занадто нерівні. Показовим був поєдинок зі СК Дніпро-1, у якому індивідуальний клас кількох виконавців знищив усю структуру петровців.

У донеччан топ-виконавців ще більше. Хоча навіщо ми пояснюємо переваги Шахтаря над Інгульцем? Якщо підопічні Ігора Йовічевіча не зможуть набрати три очки сьогодні, то краще віддати золоті медалі Довбику достроково.