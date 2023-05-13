Шахтар переміг Інгулець в поєдинку 26-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Інгулець – Шахтар на "Футбол 24".

Шахтар прогнозовано пішов у атаку, більше тримаючи м'яч. Втім, перший гострий момент виник біля воріт Трубіна – голкіпер потягнув удар Головкіна. У першій половині голів не було, але вже по перерві Конопля відкрив рахунок у грі, замкнувши навіс з кутового.

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Інгулець відповів небезпечним моментом Мельничука, але після вилучення Паламарчука за фол на Сікані Шахтар подвоїв перевагу. Павлов зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Тотовицького.