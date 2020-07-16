Ингулец – Прикарпатье: арбитр поединка может быть отстранен от работы на матчах профессиональных команд

Журналисты программы "ПроФутбол" обнародовали инсайд о дальнейшей судьбе рефери скандального матча.

В поединке 24-го тура Первой лиги Ингулец минимально обыграл Прикарпатье благодаря скандальному пенальти, который назначил Иван Бондарь на последней компенсированной минуте – игрок хозяев споткнулся об собственную ногу и упал в штрафной соперника. Кроме того, во втором тайме арбитр удалил одного из игроков и главного тренера Прикарпатья.

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Как следствие, Бондаря могут отстранить от работы на матчах профессиональных команд, сообщает официальная страница программы "ПроФутбол" в социальной сети Facebook.

Комитет арбитров признал, что судья допустил две грубые ошибки, а именно: на 53-й минуте ошибочно показал вторую желтую карточку за симуляцию Владиславу Семотюку и, таким образом, оставил гостей в меньшинстве и назначил "левый" пенальти в ворота Прикарпатья на 92 минуте матча.

Кроме того, глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи уже написал Ивану Бондарю письмо, в котором указал на его ошибки и сообщил, что на следующем заседании Комитета арбитров будет выдвинуто предложение отстранить арбитра от работы на матчах профессиональных команд.

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