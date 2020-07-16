Інгулець – Прикарпаття: арбітр поєдинку може бути відсторонений від роботи на матчах професіональних команд

Журналісти програми "ПроФутбол" оприлюднили інсайд щодо подальшої долі рефері скандального матчу.

У поєдинку 24-го туру Першої ліги Інгулець мінімально обіграв Прикарпаття завдяки скандальному пенальті, який призначив Іван Бондар на останній компенсованій хвилині – гравець господарів перечепився через власну ногу та впав у штрафному майданчику суперника. Окрім того, у другому таймі арбітр вилучив одного з гравців і головного тренера Прикарпаття.

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Як наслідок, Бондара можуть відсторонити від роботи на матчах професіональних команд, повідомляє офіційна сторінка програми "ПроФутбол" у соціальній мережі Facebook.

Комітет арбітрів визнав, що суддя припустився двох грубих помилок, а саме: на 53-й хвилині помилково показав другу жовту картку за симуляцію Владиславу Семотюку і, таким чином, залишив гостей у меншості та призначив "лівий" пенальті у ворота Прикарпаття на 92 хвилині матчу.

Окрім того, глава комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі вже написав Івану Бондарю листа, в якому вказав на його помилки і повідомив, що на наступному засіданні Комітету арбітрів буде висунуто пропозицію відсторонити арбітра від роботи на матчах професіональних команд.

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