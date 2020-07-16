toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Перша ліга
ДИНАМО - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ПЕРША ЛІГА ДЕСНА - ОЛЕКСАНДРІЯ

Інгулець – Прикарпаття: арбітр поєдинку може бути відсторонений від роботи на матчах професіональних команд

15:03 - Читать на русском
Інгулець – Прикарпаття: арбітр поєдинку може бути відсторонений від роботи на матчах професіональних команд
Інгулець – Прикарпаття – 1:0 / ФК Інгулець

Журналісти програми "ПроФутбол" оприлюднили інсайд щодо подальшої долі рефері скандального матчу.

 

У поєдинку 24-го туру Першої ліги Інгулець мінімально обіграв Прикарпаття завдяки скандальному пенальті, який призначив Іван Бондар на останній компенсованій хвилині – гравець господарів перечепився через власну ногу та впав у штрафному майданчику суперника. Окрім того, у другому таймі арбітр вилучив одного з гравців і головного тренера Прикарпаття.

Тренер Прикарпаття підслухав скандальну розмову суддів у перерві матчу з Інгульцем

Як наслідок, Бондара можуть відсторонити від роботи на матчах професіональних команд, повідомляє офіційна сторінка програми "ПроФутбол" у соціальній мережі Facebook.

Комітет арбітрів визнав, що суддя припустився двох грубих помилок, а саме: на 53-й хвилині помилково показав другу жовту картку за симуляцію Владиславу Семотюку і, таким чином, залишив гостей у меншості та призначив "лівий" пенальті у ворота Прикарпаття на 92 хвилині матчу.

Окрім того, глава комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі вже написав Івану Бондарю листа, в якому вказав на його помилки і повідомив, що на наступному засіданні Комітету арбітрів буде висунуто пропозицію відсторонити арбітра від роботи на матчах професіональних команд.

Перша ліга: Інгулець переміг Прикарпаття завдяки вигаданому пенальті, Минай обіграв Агробізнес та повернувся у топ-3

blog_ava
Динамо – Зоря: анонс матчу за друге місце УПЛ
08:00
7088
Теги
Інгулець - Прикарпаття Перша ліга Лучано Луччі Інгулець Інгулець Комітет арбітрів УАФ Прикарпаття Прикарпаття
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Десна – Олександрія: анонс матчу УПЛ
    Україна — 08:301851 Десна – Олександрія: анонс матчу УПЛ
2
год
:
53
хв
Динамо
19:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук