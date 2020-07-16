Тренер Прикарпатья подслушал скандальный разговор судей в перерыве матча с Ингульцом

Главный тренер Прикарпатья Владимир Ковалюк прокомментировал работу арбитров в проигранном Ингульцу матче 24-го тура Первой лиги (0:1).

"Не радует такое шоу, которое есть на футбольном поле в плане судейства. Думаю, что сегодня нас "убивали". Вы же это сами видели. Арбитры хотя бы закрылись в судейской комнате. Я стоял в перерыве возле помещения, где они переодеваются.

"Ингулец – команда барыг": глава Ивано-Франковска шокирован судейством в Первой лиге

Они говорят: "Сейчас мы кого-то из них выгоним, у них карточки есть". Как такое может быть? Где тот Киев, что о судействе говорит? Обыграйте спокойно 1:0 или 2:0. Нас на одного меньше. Но придумывать пенальти.. " – сказал Ковалюк в программе "Футбол NEWS".

Напомним, Ингулец минимально обыграл Прикарпатье благодаря скандальному пенальти, который назначил Иван Бондарь на последней компенсированной минуте – игрок хозяев споткнулся о собственную ногу и упал в штрафной соперника. Кроме того, во втором тайме арбитр удалил одного из игроков и главного тренера Прикарпатья.

Первая лига: Ингулец победил Прикарпатье благодаря выдуманному пенальти, Волынь разбила Балканы и ворвалась на пьедестал