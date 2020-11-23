"Сложный момент для меня. Когда смотрел трансляцию – после VAR, после просмотра, как будто был офсайд, затем с другой стороны смотришь – не было. Поэтому здесь решение принимал арбитр.

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Я считаю, что здесь нужно принимать решение в пользу атаки, когда такой легкий спор, нужно засчитывать мяч", – отметил Шевчук в эфире Великого футбола.

Напомним, Динамо обыграло Ингулец 2:0 благодаря голам Гармаша и Шапаренко и увеличило отрыв от Шахтера. Отметим, что хозяева также забили два мяча, однако в обоих случаях арбитр зафиксировал офсайд.

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