Експерт телеканалів Футбол В'ячеслав Шевчук поділився думками щодо скасованого голу у ворота Динамо у матчі проти Інгульця.

"Складний момент для мене. Коли дивився трансляцію – після VAR, після переглядів, начебто був офсайд, потім з іншого боку дивишся – не було. Тому тут рішення приймав арбітр.

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Я вважаю, що тут потрібно приймати рішення на користь атаки, коли така легка суперечка, потрібно зараховувати м'яч", – зазначив Шевчук в ефірі Великого футболу.

Нагадаємо, Динамо обіграло Інгулець 2:0 завдяки голам Гармаша та Шапаренка та збільшило відрив від Шахтаря. Відзначимо, що господарі також забили два м'ячі, проте в обох випадках арбітр зафіксував офсайд.

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