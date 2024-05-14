Заменил Срну, стал лучшим на ЧМ, прошел "школу" Мбаппе и мечтает об АПЛ – все о Ефиме Конопле
10:05 - Читати українською
"Футбол 24" продолжает рассказывать о самых интересных фактах из жизни украинских футбольных звезд в проекте "Український ген". На очереди – защитник Шахтера и сборной Украины Ефим Конопля.
В новом эпизоде вы узнаете о непростом детстве Ефима Конопли, как парню удалось преодолеть все и пойти по пути своего кумира, а еще – в каком чемпионате видит Коноплю его жена и, что за незавершенное дело осталось у защитника в Шахтере. Подробнее обо всем этом смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".
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