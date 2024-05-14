В новом эпизоде вы узнаете о непростом детстве Ефима Конопли, как парню удалось преодолеть все и пойти по пути своего кумира, а еще – в каком чемпионате видит Коноплю его жена и, что за незавершенное дело осталось у защитника в Шахтере. Подробнее обо всем этом смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

Драка с Ярмоленко, азиатские корни, две бисиклеты и закрытый Беллингем – путь успеха Тараса Степаненко