– Босния сменила четыре тренера в прошлом году и три – в нынешнем отборе к Евро-2024. Мы показали худший результат в квалификации с 2000 года, и проблемы с руководством Футбольной ассоциации начинают серьезно влиять на то, что происходит на поле. Постоянные смены руководства привели к тому, что команда потеряла уверенность и стала плохо играть даже против слабых команд. У нас есть хорошие игроки, такие как Ахмедходжич, Дедич, Крунич, Пьянич, Джеко, но мы продолжаем проигрывать, потому что нам не хватает лидерства и преемственности. Игроки также ощущают большое давление со стороны болельщиков, поскольку в этом отборе мы выиграли всего три матча, два из них – против Лихтенштейна.

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Я видел на украинских сайтах информацию от польского инсайдера Слонки, в которой говорилось, что все игроки, кроме Джеко, должны платить по 20 тысяч евро, чтобы играть в сборной. Это абсолютная чепуха. Был раскрыт лишь один такой случай, всего лишь один.

– Я читал о прогрессе сборной Боснии и Герцеговины при новом тренера Милошевиче, который прямо сказал, что у него нет своей футбольной философии. Так ли это на самом деле?

– Да. Милошевич не чудотворец. Невозможно выработать философию за три матча или иметь философию во времена неопределённости. На своей первой пресс-конференции он сказал, что мы будем играть по схеме 4-2-3-1, но в итоге он применил эту формацию лишь однажды. В остальных матчах он перешел к схеме 4-3-3, но, по правде говоря, обе формации не совсем подходят команде. Тренер несколько раз говорил, что команда недостаточно хороша и что в марте мы увидим много исключённых из команды игроков. Это явный признак того, что у него нет победной идеи – Милошевич рассчитывает на индивидуальные действия конкретных игроков.

Прогноз на матч плей-офф с Украиной? Несмотря на все проблемы, Босния победит Украину. Мы играем намного лучше против более сильных соперников и играем дома. Матчи плей-офф выигрываются не тактикой, а чистой силой воли. Надеюсь, я окажусь прав.

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