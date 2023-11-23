Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич поделился эмоциями от жеребьевки плей-офф Лиги наций, по итогам которой его команда сойдется с Украиной.

– Господин Милошевич, как вы прокомментируете результаты жеребьевки, согласно которым сборной Боснии и Герцеговины предстоит встретиться в полуфинале с командой Украины?

– Украина отличается среди всех четырех команд в плей-офф своим качеством и тем, как она играет. Я лично встречался на поле со многими украинскими футболистами, потому знаю, о чем говорю. Наше преимущество в том, что мы будем принимать соперника дома, но увидим, как сложится эта встреча.

Ребров прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024: "Я знаком со сборной Боснии"

Подобные матчи всегда сложны. Фаворита в этой паре не будет, потому что в одной игре может произойти что угодно. Мы надеемся, что к марту все игроки будут здоровы. Я тоже желаю этого и украинской команде. И также отправляю свои лучшие пожелания украинскому народу.

– Играть со сборной Боснии и Герцеговины на ее поле всегда нелегко. Является ли это значительным преимуществом для вашей команды?

– В Боснии и Герцеговине люди сходят с ума от футбола. Он очень популярен в стране, а национальная сборная очень важна для людей. Безусловно, на матче будет полный стадион и жаркая атмосфера. Мы попытаемся использовать это против вашей команды. Но это будет трудная и ровная игра. Возможно, у украинской команды есть немного больше шансов, но мы постараемся сделать все возможное, чтобы пройти дальше.

Также я рад встретиться с Сергеем Ребровым. Мы давно с ним не виделись. Я слежу за его карьерой. Знаю, что до этого он работал в ОАЭ. Я желаю ему всего лучшего, конечно, за исключением нашей игры, – цитирует Милошевича УАФ.

Результаты жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024 – Украина получила соперников, лучший путь из возможных