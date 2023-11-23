– Боснія змінила чотири тренери торік і три – у нинішньому відборі до Євро-2024. Ми показали найгірший результат у кваліфікації з 2000 року, і проблеми з керівництвом Футбольної асоціації починають серйозно впливати на те, що відбувається на полі. Постійні зміни керівництва призвели до того, що команда втратила впевненість і стала погано грати навіть проти слабких команд. У нас є хороші гравці, такі як Ахмедходжіч, Дедіч, Круніч, П'яніч, Джеко, але ми продовжуємо програвати, тому що нам бракує лідерства і спадкоємності. Гравці також відчувають великий тиск з боку вболівальників, оскільки в цьому відборі ми виграли лише три матчі, два з них – проти Ліхтенштейну.

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Я бачив на українських сайтах інформацію від польського інсайдера Слонки, в якій йшлося про те, що всі гравці, окрім Джеко, мають платити по 20 тисяч євро, щоб грати в збірній. Це абсолютна маячня. Був розкритий лише один такий випадок, всього лише один.

– Я читав про прогрес збірної Боснії і Герцеговини за нового тренера Мілошевіча, який прямо сказав, що в нього немає своєї футбольної філософії. Чи так це насправді?

– Так. Мілошевіч не чудотворець. Неможливо виробити філософію за три матчі або мати філософію за часів невизначеності. На своїй першій пресконференції він сказав, що ми гратимемо за схемою 4-2-3-1, але в підсумку він застосував цю формацію лише одного разу. В інших матчах він перейшов до схеми 4-3-3, але, правду кажучи, обидві формації не зовсім підходять команді. Тренер кілька разів говорив, що команда недостатньо хороша і що в березні ми побачимо багато виключених із команди гравців. Це явна ознака того, що у нього немає переможної ідеї – Мілошевіч розраховує на індивідуальні дії конкретних гравців.

Прогноз на матч плей-офф з Україною? Незважаючи на всі проблеми, Боснія переможе Україну. Ми граємо набагато краще проти сильніших суперників і граємо вдома. Матчі плей-офф виграються не тактикою, а чистою силою волі. Сподіваюся, я маю рацію.

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