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Инфантино заручился поддержкой 196 федераций перед выборами главы ФИФА

13:25 25 Читати українською
Инфантино заручился поддержкой 196 федераций перед выборами главы ФИФА
Джанни Инфантино / Фото Reuters

Действующий руководитель ФИФА Джанни Инфантино не сильно волнуется перед выборами нового главы органцизации.

Следующие выборы главы ФИФА превратились в обычную формальность. Действующего руководителя органцизации Джанни Инфантино поддерживают 196 федераций с 207-ми, сообщает Financial Times.

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Его единственным возможным противником станет бывший футболист Тоттенхэма и сборной Швейцарии Рамон Вега.

Выборы состоятся 5 июня в Париже.

Напомним, Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года.

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Мир ФИФА Джанни Инфантино
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