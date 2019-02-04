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Інфантіно заручився підтримкою 196 федерацій перед виборами очільника ФІФА

13:25 75 Читать на русском
Інфантіно заручився підтримкою 196 федерацій перед виборами очільника ФІФА
Джанні Інфантіно / Фото Reuters

Чинний керівник ФІФА Джанні Інфантіно не сильно хвилюється перед виборами нового голови органцізації.

Наступні вибори очільника ФІФА перетворились на звичайну формальність. Чинного керівника органцізації Джанні Інфантіно підтримують 196 федерацій із 207-ми, повідомляє Financial Times.

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Його єдиним можливим противником стане колишній футболіст Тоттенхема та збірної Швейцарії Рамон Вега.

Вибори відбудуться 5 червня в Парижі.

Нагадаємо, Інфантіно очолю ФІФА з лютого 2016 року.

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Світ ФІФА Джанні Інфантіно
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