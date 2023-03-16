Действующий президент Джанни Инфантино переизбран на 2023 – 2027 годы, сообщает пресс-служба ФИФА.

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Сегодня в Руанде проходит 73-й Конгресс федерации, на котором и был определен вопрос нового-старого главы. Инфантино второй раз подряд не имел никаких конкурентов, поэтому процесс был исполнен путем акламации. Участники Конгресса формально не отдавали свои голоса, а просто 30 секунд похлопали в знак полной поддержки Инфантино. По действующему регламенту он будет иметь право баллотироваться на еще один срок, до 2031 года.

Infantino: “The only thing I’m asking you in this season term is to continue working together to unite the football family”.#FIFACongress pic.twitter.com/zwBPDFs2I0 — Eric Njiru (@EricNjiiru) March 16, 2023

Напомним, Инфантино с 2000-го работал в УЕФА, а ФИФА возглавил в 2016-м, заменив Йозефа Блаттера после коррупционного скандала. Репутация нынешнего руководителя также далека от безупречной. При его каденции состоялись два самых скандальных Мундиаля – в России и Катаре. В недавнем прошлом швейцарец кичился дружбой с диктатором оккупантов Путиным. Даже после полномасштабного вторжения России на территорию Украины в высказываниях Инфантино не исчезла пророссийская риторика.

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