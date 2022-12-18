Владимир Зеленский надеялся на выступления с мирной речью на финале ЧМ-2022, однако ФИФА отказала с оправданием вроде "футбол вне политики". Сергей Кислица не удивляется, помня милые фотографии Инфантино и Путина на российском Мундиале в 2018 году.

Зеленский уже записал выступление для финала ЧМ-2022 – Катар не против, но ФИФА держится за позорную позицию

"Воспоминания: "Мы хорошо поработали вместе", – сказал Фифантино, кивнув Путлеру. "Спасибо, господин президент, за добрые слова", – сказал диктатор в ответ на английском языке, которым он редко пользуется публично (2018). Кто-то удивляется, почему в 2022-м до сих пор так?" – написал Кислица в Twitter.

Memory flashback: “We did a good job together," said Fifantiono nodding to Putler

"Thank you Mr President for your kind words," dictator said in reply in English, which he rarely uses in public. (2018)

One still wonders why in 2022 it’s hardly any different … ? pic.twitter.com/T7t4PxhIGs — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) December 17, 2022

Добавим, что политические скандалы стали своеобразной визитной карточкой и катарского ЧМ. Сообщество критикует страну-хозяйку за грубые нарушения прав человека, а ФИФА беззаботно закрывает на это глаза и продает России права на официальную трансляцию.

Український слід на ЧС-1930: як хавбек із Чернівців (майже) помер, а потім воскрес – побачивши його, мати знепритомніла