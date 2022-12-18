Кислица высмеял Инфантино за бесхребетные потакания Путину: "Кто-то удивляется, почему в 2022-м до сих пор так?"
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица с иронией воспринял очередной акт безвольности со стороны президента ФИФА.
Владимир Зеленский надеялся на выступления с мирной речью на финале ЧМ-2022, однако ФИФА отказала с оправданием вроде "футбол вне политики". Сергей Кислица не удивляется, помня милые фотографии Инфантино и Путина на российском Мундиале в 2018 году.
Зеленский уже записал выступление для финала ЧМ-2022 – Катар не против, но ФИФА держится за позорную позицию
"Воспоминания: "Мы хорошо поработали вместе", – сказал Фифантино, кивнув Путлеру. "Спасибо, господин президент, за добрые слова", – сказал диктатор в ответ на английском языке, которым он редко пользуется публично (2018). Кто-то удивляется, почему в 2022-м до сих пор так?" – написал Кислица в Twitter.
Добавим, что политические скандалы стали своеобразной визитной карточкой и катарского ЧМ. Сообщество критикует страну-хозяйку за грубые нарушения прав человека, а ФИФА беззаботно закрывает на это глаза и продает России права на официальную трансляцию.
Український слід на ЧС-1930: як хавбек із Чернівців (майже) помер, а потім воскрес – побачивши його, мати знепритомніла