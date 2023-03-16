Чинний президент Джанні Інфантіно переобраний на 2023 – 2027 роки, інформує прес-служба ФІФА.

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Сьогодні в Руанді відбувається 73-й Конгрес федерації, на якому і було визначено питання нового-старого очільника. Інфантіно другий раз поспіль не мав жодних конкурентів, тому процес був виконаний шляхом акламації. Учасники Конгресу формально не віддавали свої голоси, а просто 30 секунд поплескали на знак повної підтримки Інфантіно. За чинним регламентом він матиме право балотуватися на ще один термін, до 2031 року.

Infantino: “The only thing I’m asking you in this season term is to continue working together to unite the football family”.#FIFACongress pic.twitter.com/zwBPDFs2I0 — Eric Njiru (@EricNjiiru) March 16, 2023

Нагадаємо, Інфантіно з 2000-го працював в УЄФА, а ФІФА очолив у 2016-му, замінивши Йозефа Блаттера після корупційного скандалу. Репутація нинішнього очільника також далека від бездоганної. За його каденції відбулися обидва найскандальніші Мундіалі – в Росії та Катарі. У недавньому минулому швейцарець хизувався дружбою з диктатором окупантів Путіним. Навіть після повномасштабного вторгнення Росії на територію України у висловлюваннях Інфантіно не зникла проросійська риторика.

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