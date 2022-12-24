Бывший тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо отреагировал на информацию о возможном проведении турнира под эгидой в УЕФА в России.

"Мне совсем не нравится позиция ФИФА и УЕФА. Во главе этих организаций сидят люди, продававшиеся России за деньги. Практически весь мир не желает иметь дело с Россией, а УЕФА все равно делает по-своему. Думаю, без денег Газпрома не обошлось.

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Пройдет немного времени, и УЕФА, и ФИФА вообще позволят российским клубам и сборной участвовать в их турнирах. Я в этом уверен. Их не интересует то, что в Украине гибнут люди. Таких людей, поддерживающих Россию, нужно наказывать!

Инфантино и Чеферин живут за деньги России и других стран. Они продали чемпионат мира в Россию и Катар. Где вообще Катар на карте и почему вдруг решили проводить чемпионат мира в декабре?" – эмоционально поделился Сабо в комментарии Fanday.

Ранее ряд российских СМИ сообщил, что УЕФА и Российский футбольный союз еще несколько месяцев назад договорились о проведении в Волгограде международного турнира среди команд U-16.

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