УЕФА и Российский футбольный союз еще несколько месяцев назад договорились о проведении в Волгограде международного турнира среди команд U-16, сообщает РБК-Россия со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

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Эти соревнования входят в программу проведения турниров развития УЕФА среди юношей и девушек младше 16 лет. Смягчение санкций касается исключительно юношеского футбола, но не взрослого. УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные в феврале после полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину.

Источник добавляет, что УЕФА и РФС на неофициальном уровне активно обсуждают пути еще более широкого выхода российского футбола из-под санкций. Европейский футбольный союз не делает никаких публичных комментариев на этот счет.

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