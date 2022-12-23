УЕФА организует международный турнир в России – шокирующее ослабление санкций
Европейский футбольный союз почему-то решил подарить государству-террористу хоть какие-то престижные состязания.
УЕФА и Российский футбольный союз еще несколько месяцев назад договорились о проведении в Волгограде международного турнира среди команд U-16, сообщает РБК-Россия со ссылкой на службу коммуникаций РФС.
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Эти соревнования входят в программу проведения турниров развития УЕФА среди юношей и девушек младше 16 лет. Смягчение санкций касается исключительно юношеского футбола, но не взрослого. УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные в феврале после полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину.
Источник добавляет, что УЕФА и РФС на неофициальном уровне активно обсуждают пути еще более широкого выхода российского футбола из-под санкций. Европейский футбольный союз не делает никаких публичных комментариев на этот счет.
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