Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо відреагував на інформацію про можливе проведення турніру під егідою в УЄФА в Росії.

"Мені зовсім не подобається позиція ФІФА та УЄФА. На чолі цих організацій сидять люди, котрі продавалися Росії за гроші. Майже весь світ не хоче мати справ із Росією, а УЄФА все одно робить по-своєму. Думаю, без грошей Газпрому не обійшлося.

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Пройде трохи часу, і УЄФА, і ФІФА взагалі дозволять російським клубам та збірній брати участь у їхніх турнірах. Я в цьому впевнений. Їх не цікавить те, що в Україні гинуть люди. Таких людей, які підтримують Росію, треба карати!

Інфантіно та Чеферін живуть за гроші Росії та інших країн. Вони продали чемпіонат світу в Росію та Катар. Де взагалі Катар на карті, і чому раптом вирішили проводити чемпіонат світу у грудні?" – емоційно поділився Сабо в коментарі Fanday.

Раніше низка російських ЗМІ повідомили, що УЄФА та Російський футбольний союз ще кілька місяців тому домовились про проведення у Волгограді міжнародного турніру серед команд U-16.

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