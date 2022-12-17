"Инфантино – позор мирового футбола. Случайно вступив в должность президента ФИФА, он ставит под сомнение ее доброчесность.

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Отказ в выступлении президенту Украины еще раз показывает скрытую промосковскость Инфантино. Лишь под давлением мирового сообщества он ввел временные санкции против команд мирового врага.

Не знаю, как, но мировое сообщество, украинское спортивное общество должно влиять на него. Потому что футбол – самый массовый спорт в мире. И иметь во главе главной футбольной организации мира латентного поклонника мирового зла – очень большая роскошь. Все, кто не с нами, против нас", – написал Сирота на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее ФИФА запретила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить перед финалом ЧМ-2022 с речью о мире.

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