"Інфантіно – ганьба світового футболу. Випадково обійнявши посаду президента ФІФА, він ставить під сумнів її доброчесність.

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Відмова у виступі президенту України ще раз показує приховану промосковськість Інфантіно. Лише під тиском світової спільноти він запровадив тимчасові санкції до команд світового ворога.

Не знаю як, але світова спільнота, українське спортивне товариство має впливати на нього. Тому що футбол – наймасовіший спорт у світі. І мати на чолі головної футбольної організації світу латентного прихильника світового зла – дуже велика розкіш для сьогодення. Всі, хто не з нами, той проти нас", – написав Сирота на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, раніше ФІФА заборонила президенту України Володимиру Зеленському виступити перед фіналом ЧС-2022 з промовою про мир.

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