"У меня уже лопнуло терпение! Давайте раскроем глаза. Пришло время поставить точки над "і". Президент Украины, Владимир Зеленский, хотел выступить на финале ЧМ-2022 с обращением о мире! То есть, его месседж должен был заключаться в том, что он хочет донести до миллионов, или даже миллиардов людей, что миру нужен МИР! И как человечество страдает от войн... На что наш президент получил запрет от ФИФА... Вы понимаете, что пророссийский Инфантино и дальше умывается российскими деньгами!

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Полностью вся структура ФИФА продолжает танцевать на российских рублях. Сначала они просят Украину прекратить огонь и боевые действия, для того чтобы провести ЧМ... Прекратить оборону государства, на которое напал агрессор и уничтожает его. Это, бл*дь, как?! Это что, кино на паузу поставить? Ты приезжай, поживи хотя бы неделю под обстрелами ракет, без связи, света, отопления и газа. Услышь, что такое сирена по 10 раз в день. Посмотри маленьким детям в глаза, которые боятся любого звука...

Это театр, это не главный футбольный орган. Сидя в своих теплых домах или на курортах с бутылочкой вина, очень легко решать вопросы. Это тебе не в окопе под разрывом снарядов сидеть. Отбросы. Слабаки. Трусы. Прихвостные.

А теперь перейдем к самому сладкому. Андрей Шевченко. Посол. Патриот. Большой тренер и футболист. Человек, который вместо того, чтобы убеждать ФИФА в необходимости дать возможность выступить Зеленскому, просто фоткается с Инфантино. С человеком, чьи руки в дерьме русских денег. Боже, да что же происходит? Куда все смотрят?

Андрей, вместо попыток договориться о снятии санкций с Абрамовича и предложений ввести его в переговорную группу – лучше бы вы делали из ФИФА орган, который не будет заангажирован, и на который не будет оказывать влияние Россия. Невозможно все это уже терпеть. Запомните, мы сильная и свободная страна, в которую ворвался враг в 4 утра. И уже 9 месяцев терроризирует всю страну. Уничтожает, насилует, ворует, убивает... А вы, господин Шевченко, и дальше жмете руки тем, кто поддерживает Россию.

И напоследок. Если кто-то забыл о политической карьере господина Шевченко, то хочу вам напомнить, что его партия – ОПЗЖ. А недавно журналисты раскопали его бизнес вместе с Абрамовичем. Конечно, кто-нибудь скажет, что на это можно закрыть глаза. Тогда напомню вам о том, кто кум у пана Андрея: Сильвио Берлускони. Человек, который дружит с Путиным. Человек, обвиняющий в войне Украину, а не мерзкую Россию. Ну и давайте не будем забывать о НОК. Куда Шевченко пошел вместе со всеми из ОПЗЖ. Да, потом люди увидели, кто туда вошел, подняли бунт, и Андрей на своей странице в ФБ сразу отписался, что снимает свою кандидатуру и увольняется с НОК. Но это только в его посте в соцсетях. На бумаге он до сих пор там.

Извините, но я действительно не могу больше терпеть все это! 9 месяцев наша земля теряет лучших сыновей и дочерей. А кто-то дальше своего носа не видит... А некоторые жмут руки, которые по локоть в крови", – написал Зозуля в своем Telegram-канале.

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