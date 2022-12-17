Дарья Ракицкая, сестра воспитанника Шахтера Ярослава Ракицкого, высказала претензии ФИФА по итогам проведения чемпионата мира в Катаре.

"Увлекаясь всю жизнь футболом, ты, как настоящий фан, ни в коем случае не пропустишь чемпионат мира. В этом году ФИФА сделала все, чтобы болельщики испытывали отвращение к Мундиалю. Чемпионат мира потерял себя и свою историю.

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Факты о решениях пророссийского ФИФА во время чемпионата мира 2022 года в Катаре:

– запрет выступления Президента Украины Владимира Зеленского перед финалом ЧМ (потому что трансляция идет на Россию!);

– запрет поддержки украинского АЗОВа;

– запрет поддержки любви #ONELOVE;

– предоставление России права показа трансляции по своему ТВ. Деньги, как говорится: "Не пахнут";

– предоставление российским журналистам аккредитации снимать веселые сюжеты среди фанатов ЧМ и развлекать публику;

– призыв на месяц остановить войну (ну да, ради футбола ВСУ возьмут отпуск на месяц, чтобы посмотреть трансляции и выпить пива от беззаботной жизни, а х*йлостан пока накидает новых ракет);

– проведение ЧМ зимой.

Итог: пророссийский Мундиаль новых запретов, пенсионных звезд и ноунеймов", – написала Ракицкая на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, финальный матч ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи в 17:00.

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