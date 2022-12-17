"Пророссийский Мундиаль новых запретов": сестра Ракицкого уничтожила Инфантино и Ко, приведя 7 железных аргументов
Дарья Ракицкая, сестра воспитанника Шахтера Ярослава Ракицкого, высказала претензии ФИФА по итогам проведения чемпионата мира в Катаре.
"Увлекаясь всю жизнь футболом, ты, как настоящий фан, ни в коем случае не пропустишь чемпионат мира. В этом году ФИФА сделала все, чтобы болельщики испытывали отвращение к Мундиалю. Чемпионат мира потерял себя и свою историю.
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Факты о решениях пророссийского ФИФА во время чемпионата мира 2022 года в Катаре:
– запрет выступления Президента Украины Владимира Зеленского перед финалом ЧМ (потому что трансляция идет на Россию!);
– запрет поддержки украинского АЗОВа;
– запрет поддержки любви #ONELOVE;
– предоставление России права показа трансляции по своему ТВ. Деньги, как говорится: "Не пахнут";
– предоставление российским журналистам аккредитации снимать веселые сюжеты среди фанатов ЧМ и развлекать публику;
– призыв на месяц остановить войну (ну да, ради футбола ВСУ возьмут отпуск на месяц, чтобы посмотреть трансляции и выпить пива от беззаботной жизни, а х*йлостан пока накидает новых ракет);
– проведение ЧМ зимой.
Итог: пророссийский Мундиаль новых запретов, пенсионных звезд и ноунеймов", – написала Ракицкая на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, финальный матч ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи в 17:00.
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