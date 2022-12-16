ФИФА не спешит делиться такой обширной информационной платформой как финал чемпионата мира.

Главная структура мирового футбола ответила отказом на просьбу Владимира Зеленского выступить с речью перед решающим матчем катарского Мундиаля (18 декабря), утверждает CNN.

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Президент Украины надеялся еще раз напомнить всему миру о трагедии войны. Предложение нашей стороны заключалось в том, чтобы Зеленский выступил с короткой речью по видеосвязи. Впрочем, ФИФА отказала, чем изрядно удивила Офис Президента. Ранее глава нашего государства получал слово на мероприятиях мирового масштаба – саммите G20, церемонии Grammy, Каннском кинофестивале и т.д. "Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу во благо", – сказал источник CNN.

Отмечается, что переговоры продолжаются и могут привести к определенному компромиссу. Мундиаль в Катаре далеко не впервые влечет за собой политический скандал. Сообщество критикует страну-хозяйку за грубые нарушения прав человека, а ФИФА беззаботно закрывает на это глаза и продает России права на официальную трансляцию.

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