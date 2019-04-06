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Иньеста заявил, что хочет вернуться в Барселону

13:55 150 Читати українською
Иньеста заявил, что хочет вернуться в Барселону
Андрес Иньеста / AP

Хавбек Виссел Кобе Андрес Иньеста хочет делиться своим опытом в Барселоне.

"Если бы все зависело от меня, я бы вернулся. Но мы не знаем, что нас ждет в будущем. Строить долгосрочные планы на будущее очень сложно.

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Мне бы хотелось иметь возможность вернуться в роли, которая будет мне подходить. Таким образом, я мог бы поделиться опытом, накопленным за долгие годы", – цитирует Иньесту Club del Deportista.

Напомним, испанский хавбек – воспитанник Барселоны. Футболист покинул каталонский клуб в мае прошлого года. За свою карьеру Иньеста сыграл 674 матча за "блаугранас".

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Теги
Барселона Барселона Испания Виссел Кобе Виссел Кобе Андрес Иньеста Андрес Иньеста
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