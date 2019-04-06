Иньеста: Барселона должна была выиграть больше трофеев Лиги чемпионов

Бывший капитан Барселоны Андрес Иньеста выразил сожаление по поводу того, что не выиграл больше трофеев Лиги чемпионов в составе каталонцев.

"Я хотел бы выиграть больше кубков Лиги чемпионов, мы могли бы выиграть больше. Думаю, мы все должны чувствовать огромную гордость за то, что мы достигли, потому что мы выиграли много трофеев и сделали многих людей очень счастливыми.

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Реал Мадрид выиграл много трофеев Лиги чемпионов, но недоволен тем, что не одержал больше титулов Ла Лиги. Это работает в обоих направлениях, но мы имели возможность выиграть больше в Европе.

Мое решение поехать было принято в нужное время. Я почувствовал, что я отдал все своему клубу, но моя душа все еще там", – передает слова Иньесты Marca.

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Напомним, что центральный полузащитник завоевал три кубка Лиги чемпионов за 15 лет в составе каталонцев.