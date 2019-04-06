Іньєста заявив, що хоче повернутись у Барселону

Хавбек Віссел Кобе Андрес Іньєста хоче ділитись своїм досвідом у Барселоні.

"Якби все залежало від мене, я б повернувся. Але ми не знаємо, що нас чекає в майбутньому. Будувати довгострокові плани на майбутнє дуже складно.

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Мені б хотілося мати можливість повернутися в ролі, яка буде мені підходити. Таким чином, я міг би поділитися досвідом, накопиченим за довгі роки", – цитує Іньєсту Club del Deportista.

Нагадаємо, іспанський хавбек – вихованець Барселони. Футболіст покинув каталонський клуб у травні минулого року. За свою кар’єру Іньєста зіграв 674 матчі за "блаугранас".

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