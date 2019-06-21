Иньеста в четвертый раз стал отцом

Легендарный экс-полузащитник Барселоны Андрес Иньеста раз стал отцом.

В семье испанского полузащитника Андреса Иньеста – пополнение. Жена испанца, Анна Ортис, родила уже четвертого ребенка.

Иньеста заявил, что хочет вернуться в Барселону

"Добро пожаловать, Ромео! Замечательный день. Вы с мамой – просто невероятные", – сообщил о радостной новости Иньеста в своем твиттере.

Отметим, Андрес провел 10 матчей в сезоне 2018/19 в составе Виссел Кобе, отметившись голом и 3 ассист.

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