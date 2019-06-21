Іньєста вчетверте став батьком

Легендарний екс-півзахисник Барселони Андрес Іньєста вкотре став батьком.

У родині іспанського півзахисника Андреса Іньєста – поповнення. Дружина іспанця, Анна Ортіс, народила вже четверту дитину.

Іньєста заявив, що хоче повернутись у Барселону

"Ласкаво просимо, Ромео! Чудовий день. Ви з мамою – просто неймовірні", – повідомив про радісну звістку Іньєста у своєму твіттері.

Відзначимо, Андрес провів 10 матчів у сезоні 2018/19 в складі Віссел Кобе, відзначившись голом і 3 асистами.

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