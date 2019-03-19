Доклад для Моуринью о Барселоне Райкарда: "сумасшедший" Пуйоль, ленивый Роналдинью и единственный недостаток юного Месси

Достоянием общественности стали отзывы скаутов, подготовленные для наставникЧелси в 2004-2007 гг. Жозе Моуринью о Барселоне, игравшей под руководством Франка Райкарда. Какими они увидели Роналдинью, Пуйоля, Иньесту и Месси?

Часть сообщений Жозе Моуринью для своих подопечных в Челси, которые он произнес перед матчем с Барселоной в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2005/06, опубликовало издание Mirror.

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Роль разведчика "Особенного" тогда выполнял сам Андре Виллаш-Боаш (позже он и сам возглавил Челси – Футбол 24), а его заметки полны очень ярких фраз, некоторые из них довольно трудно воспринимать, особенно посвященные Роналдинью и Пуйолю. Идея заключалась в том, чтобы показать, какие, по мнению тренерского штаба португальца, были сильные и слабые стороны оппонента.

В частности, Роналдинью был описан, как тот, кто "очень плохо переходит к оборонительной работе, являющейся тяжелой ношей для него – то, что нужно эксплуатировать; постоянно симулирует и легко падает".

Еще больше удивляет характеристика Карлеса Пуйоля. "Агрессивный, но очень эмоциональный. Сходят с ума от решений арбитра, когда фолят на нем, сходит с ума от провокаций. Агрессивный защитник, пытается играть на опережение. Плохо играет позиционно (выходит в атаку) и руководит обороной (пытается создать офсайдную ловушку, когда это невозможно)".

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С другой стороны, Андрес Иньеста и Лео Месси получили положительные отзывы от Виллаша-Боаша в отчетах для Моуринью. Испанца и аргентинца, которым в то время было 20 и 18 лет соответственно, хвалят за их качество футбола. Об Иньесте пишут: "Он всегда выходит со скамейки запасных. Очень динамичный игрок. Имеет широкий радиус действий, скорость движения и скорость выполнения. Хитрый игрок".

Между тем в досье Моуринью немало хвалят Месси, хотя и отмечают одну слабость: "Качество плюс скорость, но слишком левоногий. Такой же стиль, как и у Роналдинью. Вклинивается между линиями или играет по диагонали. Благодаря контролю мяча продвигает команду вперед. Невероятен в игре 1 в 1".

Напомним, что в конце концов Барселона выиграла то противостояние со счетом 3:2 по сумме двух матчей – на Камп Ноу поединок завершился вничью, а на Стэмфорд Бридж "блаугранас" одержали скандальную победу (2:1).

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