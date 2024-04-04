Андрес Иньеста и Боян Кркич очень близки к тому, чтобы стать новыми владельцами датского Хельсингёра, который выступает во втором дивизионе своей страны. Об этом информирует AS.

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Сообщается, что бывшие игроки Барселоны хотят выкупить 85% прав на клуб. Остальные 15% останутся во владении нынешнего владельца Хельсингёра Бо Бэй Хугарда. Согласно источнику, цена вопроса составляет 2 млн евро.

Основанный в 2005 году Хельсингёр переживает финансовый кризис. Команда сражается за выживание и занимает последнее шестое место своей подгруппы. Большую часть своей истории команда провела в третьем дивизионе, хотя в сезоне 2017/18 ей даже удалось попасть в Суперлигу.

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