Андрес Іньєста і Боян Кркіч дуже близькі до того, щоб стати новими власниками данського Хельсінґера, який виступає у другому дивізіоні своєї країни. Про це інформує AS.

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Повідомляється, що колишні гравці Барселони хочуть викупити 85% прав на клуб. Решта 15% залишаться у володінні нинішнього власника Хельсінґера Бо Бей Хугарда. Згідно з джерелом, ціна питання становить 2 млн євро.

Заснований у 2005 році Хельсінґер переживає фінансову кризу. Команда бореться за виживання і посідає останнє шосте місце своєї підгрупи. Більшу частину своєї історії команда провела в третьому дивізіоні, хоча в сезоні 2017/18 їй навіть вдалося потрапити в Суперлігу.

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