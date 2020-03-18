Динамо Лобановского проиграло Ювентусу с Зиданом, Дель Пьеро и Индзаги и вылетело из ЛЧ – 22 года легендарному матчу

Сегодня, 18 марта, прошло 22 года со дня болезненного поражения Динамо от Ювентуса в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов 1997/98.

18 марта 1998 года Динамо завершило выступления в Лиге чемпионов сезона 1997/98. На переполненном Олимпийском в присутствии около 100 тысяч болельщиков подопечные Валерия Лобановского уступили именитому Ювентусу со счетом 1:4.

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Первый поединок завершился со счетом 1:1 – на гол Андрея Гусина после розыгрыша углового точным ударом ответил Филлипо Индзаги, который был первым на добивании. Тот результат оставлял динамовцам шансы на полуфинал перед матчем в Киеве, но все произошло совсем иначе.

В середине первого тайма Зидан вывел Индзаги на пустые ворота, а тот открыл счет. В дебюте второй половины Ребров после удара Шевченко удачно сыграл на добивании и восстановил равновесие, но два гола того же Индзаги и мяч Дель Пьеро склонили чашу весов на сторону команды Марчелло Липпи. В итоге 1:4 – Динамо покинуло ту Лигу чемпионов, а Ювентус в полуфинале одолел Монако, но в решающем поединке уступил Реалу, за который победным голом отметился Предраг Миятович.

Лига чемпионов 1997/98. 1/4 финала, ответный матч

Динамо – Ювентус – 1:4

Голы: Ребров, 54 – Индзаги, 29, 65, 73, Дель Пьеро, 88

Динамо: Шовковский – Дмитрулин, Беженар, Головко, Косовский – Хацкевич (Радченко), Гусин, Калитвинцев (Кардаш), Герасименко – Шевченко, Ребров.

Ювентус: Перуцци – Биринделли (Димаш), Юлиано, Монтеро, Пессотто – Дешам, Давидс, Конте, Зидан – Дель Пьеро, Индзаги (Таккинарди).

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