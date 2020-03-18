toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
КОРОНАВИРУС ЕВРО-2020 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Динамо Лобановского проиграло Ювентусу с Зиданом, Дель Пьеро и Индзаги и вылетело из ЛЧ – 22 года легендарному матчу

13:42 95 Читати українською
Динамо Лобановского проиграло Ювентусу с Зиданом, Дель Пьеро и Индзаги и вылетело из ЛЧ – 22 года легендарному матчу
Андрей Шевченко против Эдгара Давидса / фото из открытых источников

Сегодня, 18 марта, прошло 22 года со дня болезненного поражения Динамо от Ювентуса в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов 1997/98.

18 марта 1998 года Динамо завершило выступления в Лиге чемпионов сезона 1997/98. На переполненном Олимпийском в присутствии около 100 тысяч болельщиков подопечные Валерия Лобановского уступили именитому Ювентусу со счетом 1:4.

Золоті 60-ті і сива давнина: колиска Динамо, трагедія проклятого капітана, 383 голи і ще 27 фото "старої школи"

Первый поединок завершился со счетом 1:1 – на гол Андрея Гусина после розыгрыша углового точным ударом ответил Филлипо Индзаги, который был первым на добивании. Тот результат оставлял динамовцам шансы на полуфинал перед матчем в Киеве, но все произошло совсем иначе.

В середине первого тайма Зидан вывел Индзаги на пустые ворота, а тот открыл счет. В дебюте второй половины Ребров после удара Шевченко удачно сыграл на добивании и восстановил равновесие, но два гола того же Индзаги и мяч Дель Пьеро склонили чашу весов на сторону команды Марчелло Липпи. В итоге 1:4 – Динамо покинуло ту Лигу чемпионов, а Ювентус в полуфинале одолел Монако, но в решающем поединке уступил Реалу, за который победным голом отметился Предраг Миятович.

Лига чемпионов 1997/98. 1/4 финала, ответный матч

Динамо – Ювентус – 1:4

Голы: Ребров, 54 – Индзаги, 29, 65, 73, Дель Пьеро, 88

Динамо: Шовковский – Дмитрулин, Беженар, Головко, Косовский – Хацкевич (Радченко), Гусин, Калитвинцев (Кардаш), Герасименко – Шевченко, Ребров.

Ювентус: Перуцци – Биринделли (Димаш), Юлиано, Монтеро, Пессотто – Дешам, Давидс, Конте, Зидан – Дель Пьеро, Индзаги (Таккинарди).

"Ващук твердит свое – это ему Суркисы мстят за Спартак": Олег Гусев – о скандальном долге и осадке от сборной Украины

blog_ava
Реал готов отпустить Бейла бесплатно, – Marca
08:00
322
Теги
Видеоновости Ювентус Ювентус Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов Андрей Шевченко Андрей Шевченко Марчелло Липпи Марчелло Липпи Ретро дня Ретро Зинедин Зидан Зинедин Зидан Валерий Лобановский Сергей Ребров Сергей Ребров Андрей Шевченко Андрей Шевченко Филиппо Индзаги Филиппо Индзаги
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
21
мин
Бавария
22:00
Челси
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук