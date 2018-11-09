"Когда прощался с "Ювентусом", то видел, как люди плачут". Правила жизни Алессандро Дель Пьеро

"Ювентус" – это мой дом ", – любит подчеркивать культовый экс-форвард "Старой Синьоры" и сборной Италии." Футбол 24 "собрал воспоминания Сандро о детстве и невероятной карьере.

Если бы не футбол, стал бы, наверное, поваром. Или дальнобойщиком.

В детстве я готовился подписать контракт с молодежной командой "Торино", но меня не отпустила мама. Она сказала, что я слишком маленький, чтобы уехать далеко от дома.

В то время я был настолько застенчивым, что мне было трудно общаться с другими детьми.

Мама любила повторять: "Ходи спокойно, не потей, не бегай"... А я ей отвечал: "Мама, зачем тогда выходить на улицу, если не бегать?" С тринадцати лет, когда начал играть в Падуе, куда добирался двумя электричками, она говорила мне, чтобы я не доверял незнакомым людям.

Мой первый тренер понимал, что для детей самое главное – получать удовольствие от футбола и научиться играть в команде.

До сих пор храню постеры, которые висели у меня в комнате, и три кубка, которые выиграл на летних турнирах по петанку. Свои первые трофеи я завоевал в этой игре, а не в футболе.

Какие постеры? "Юве", Платини и певцы, которых мы слушали вместе с братом – мы с ним жили в одной комнате. Майкл Джексон, Genesis, U2, Dire Straits...

"Ювентус" – это мой дом. И Турин тоже. Я чувствую себя сыном обоих.

10 – это мое число. Я его для себя всегда отмечаю.

Мне повезло иметь замечательных учителей, таких как Баджо и Дзола. У них я позаимствовал много приемов.

Хороший финт – эффектное зрелище, но мастерство футболиста не в том, чтобы финтить, защищаться или забивать, а в том, чтобы выбрать подходящее решение.

У меня мурашки бегут по коже, когда я вспоминаю о принадлежности к стольким рекордам "бьянконери".

За день до моего 24-летия мы играли в Удине. В таблице находились на первом месте. Шла последняя минута. Мы побеждали 2:1. Я потянулся за мячом, но, почувствовав резкую боль и услышав треск в колене, понял, что произошло что-то страшное. Та травма могла поставить крест на моей карьере, но она только разделила ее на "до" и "после".

Если бы Липпи не взял меня в Германию на Мундиаль, я бы попробивал ему колеса в машине и потопил бы его яхту.

2006 год был противоречивым. Мы выиграли Скудетто, затем Италия завоевала золото на чемпионате мира, а потом нас отправили в Серию Б. Но о грустном я предпочитаю не думать.

Если бы не Кальчополи, летом я готов был покинуть "Ювентус".

Когда ты полностью выкладываешься, то можешь победить. А можешь и проиграть. Особенно если дело касается матчей исключительной важности, где цена ошибки очень высока.

Что касается штрафных ударов, то я просто маньяк.

Когда я бью, то смотрю только на мяч. Нет, перед ударом, конечно, оцениваю расстояние, как расположена стенка, могу на голкипера посмотреть. Но концентрируюсь только на мяче.

Пенальти – это целый мир. Игра внутри игры. Противостояние внутри противостояния. Важно представить, как будто в воротах никого нет, на голкипера не смотреть. Только ты и мяч. В течение карьеры я их пробил множество. Промахивался, конечно, тоже.

Чувствовал себя двухметровым, когда "Бернабеу" аплодировал мне после дубля.

Мне никто не говорил, что больше не сыграю за "Ювентус", но я все понял. Увидел табличку со своим номером и подумал: "Я действительно должен прощаться? Я действительно в последний раз покидаю поле этого стадиона?" Поклонился трибунам, поздравил родных и близких и ушел.

Тифози заставили меня вернуться. Я сделал два круга вокруг поля, в мою сторону летели сотни шарфов. Я видел, как люди плачут.

Прощание всегда оставляет горький привкус.

Не смог заплакать даже тогда, когда умер мой отец – я просто впал в ступор. Мне так хочется, чтобы сейчас он был рядом, и я смог бы поблагодарить его за все, что он для меня сделал.

Верь в то, что делаешь, делай то, что должен. Не думай о том, что будет.

Я восхищаюсь Марадоной. Он, в отличие от моего кумира Платини, очень простой и открытый.

Нам очень повезло, что Месси живет в наше время, и мы можем наслаждаться его игрой.

Нести олимпийский огонь – это нечто чрезвычайное. Эти несколько метров были очень, очень волнующими.

Одна девушка из Сицилии всегда мечтала посмотреть на мою игру в Турине, но ей это не удалось. В Твиттере она написала, что прилетит в Австралию. Очень приятно осознавать, что меня не забывают и следят за моими успехами даже здесь.

В Веллингтоне, накануне моего дебюта, я должен был спеть песню перед всей командой. Я выбрал "Nel blu dipinto di blu" – "В синем разрисован синим".

Моя игра за рубежом позволила родиться разделению понятий на "Дель Пьеро – футболист" и "Дель Пьеро – игрок "Ювентуса".

Закончу играть в футбол, как только он перестанет приносить мне радость.

Работать на телевидении – это интересно. Ко всему прочему, я учусь чему-то новому. Для меня – это вызов в совершенно неизвестной для меня области, и мне это нравится.

В Италии есть нечто такое, чего не найти во всем мире. Это история, природа, еда и отличная атмосфера. Италия остается колыбелью для всех.

Хочу пожить некоторое время в Лос-Анджелесе, в Санта-Монике, стать профессиональным гольфистом и хотя бы раз выиграть у Чиро Феррары в карты.

Я счастлив, что в моей жизни все сложилось так, как сложилось.

Страница автора в Facebook

"Я называю себя bandiera". Правила жизни Франческо Тотти – Императора Рима